Médico da Unidade Local de Saúde de Viseu distinguido em Espanha

O médico Manuel Vico, do Serviço de Anestesiologia da Unidade Local de Saúde (ULS) de Viseu Dão Lafões, antigo Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), foi distinguido com o Prémio Personalidade Científica 2023 no XXXII Congresso Andaluz da Dor, anunciou a entidade hospitalar.

Segundo uma nota de imprensa, a atribuição desta distinção da Fundação Andaluza da Dor justifica-se “por ser um exemplo pelo percurso feito desde a sua formação em Granada até ao trabalho desenvolvido em Portugal, que o tem levado a ser o atual editor-chefe da revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia”.

Manuel Vico é médico anestesiologista, doutorado em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Granada, membro do Conselho Geral da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, examinador do Diploma Europeu de Anestesiologia e Cuidados Intensivos e docente do Departamento de Ciências Médicas da Universidade da Beira Interior (UBI).

O prémio foi atribuído em Granada, Espanha, e contou com a presença, entre outras personalidades, da Conselheira de Saúde e Consumo do Governo da Junta de Andalucía, Catalina García, a presidente da Câmara Municipal de Granada, Marifrán Carazo, e o delegado do Governo da Junta de Andalucía, Antonio Granados.