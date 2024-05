Nacional celebra subida à I Liga após vitória em casa do Tondela

O Nacional festejou em casa do Tondela a subida à I Liga de futebol, após uma vitória por 3-2, com um ‘bis’ de Carlos Daniel e um golo de Chuchu Ramirez, frente duas grandes penalidades dos anfitriões.

Com esta vitória, e o empate sem golos do AVC em casa do Leixões, o Nacional garantiu o regresso à I Liga de futebol, a uma jornada do fim do campeonato da II Liga.

Costinha (34 minutos) marcou de grande penalidade, Chuchu Ramirez (46) e Carlos Daniel (53) selaram a reviravolta, Daniel dos Anjos (57) igualou em nova grande penalidade, mas, aos 90+5, Carlos Daniel ‘bisou’ e foi o ‘herói’ dos insulares.

O primeiro remate foi do Nacional, que pressionou mais a equipa da casa nos primeiros minutos, mas o mais perigoso saiu do pé de Rui Gomes (11), ao fazer roçar a bola junto ao poste esquerdo da baliza de Lucas França.

Depois, o equilíbrio tomou conta da primeira parte, com ambas formações a tentarem inaugurar o marcador, mas sem criar grande perigo junto das balizas adversárias.

Costinha (34 minutos) inaugurou o marcador, na marcação de uma grande penalidade, o que provocou maior intensidade no relvado e permitiu ao Tondela sair em vantagem para intervalo.

O Nacional entrou na segunda parte a marcar, segundos após o apito de David Rafael Silva, com um tento Chuchu Ramirez e, sem permitir que o Tondela tivesse grande tempo para reagir, Carlos Daniel (53 minutos) deu a volta ao jogo.

O Tondela voltou, porém, a igualar igualou o resultado, novamente na sequência de uma grande penalidade, desta vez convertida por Daniel dos Anjos, aos 57 minutos.

O desafio seguiu mais intenso, mas equilibrado, apesar de sem grande perigo junto das balizas, com exceção para um remate de Caros Daniel, aos 75 minutos, que obrigou a uma grande defesa de Ricardo.

No tempo de compensação, aos 90+5 minutos, Carlos Daniel cabeceou para o fundo da baliza de Ricardo e deu a vitória ao Nacional, que festejou no Estádio João Cardoso, em Tondela, o regresso à I Liga.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela – Nacional, 2-3.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Costinha, 34 minutos (grande penalidade).

1-1, Chuchu Ramirez, 46.

1-2, Carlos Daniel, 53.

2-2, Daniel dos Anjos, 57 (grande penalidade).

2-3, Carlos Daniel, 90+5.

Equipas:

– Tondela: Ricardo, Bebeto, Abdoulaye Ba, Ricardo Alves, Lucas Barros, Hélder Tavares (Roberto, 85), Cícero, Costinha (Yaya Sithole, 79), Xavier (Luan Farias, 69), Daniel dos Anjos (Ceitil, 85) e Rui Gomes (Cuba, 79).

(Suplentes: Joel Sousa, Tiago Almeida, Ceitil, Yaya Sithole, Cuba, Rodrigo Cascavel, Luan Farias, Lucas Mezenga e Roberto).

Treinador: Sérgio Gaminha.

– Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, Ulísses, José Gomes (André Martins Sousa, 85), Danilovic, Carlos Daniel, Gustavo Silva (Dudu Teodora, 90+1), Luís Esteves (Luís Macedo, 90+7), Witi (Rúben Macedo, 85) e Chuchu Ramírez (Jordi Pola, 90+7).

(Suplentes: Rui Encarnação, André Martins Sousa, Jordi Pola, Diga, Sérgio Marakis, Jota, André Sousa, Rúben Macedo e Dudu Teodora).

Treinador: Tiago Margarido.

Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas Barros (15), Witi (41), Ulisses (44), Daniel dos Anjos (74) e Danilovic (79).

Assistência: 962 espetadores.