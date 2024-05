Corridas de Passo Travado atraem muito público ao novo Parque Urbano de Lamego

O Município de Lamego organizou, pela primeira vez, as populares Corridas de Passo Travado da Grandiosa Feira de Santa Cruz no novo Parque Urbano da cidade, com a participação de 25 cavalos.

Vindo de Fafe, o cavaleiro João Araújo, montando o “Marega”, superou toda a concorrência, precisando de apenas 1 minuto e 35 segundos para completar quatro voltas à pista. Ao longo da tarde de domingo, 12 de maio, milhares de pessoas aplaudiram o esforço e a perseverança dos cavalos e dos cavaleiros. Os participantes nas Corridas de Passo Travado arrecadaram, no total, 1500 euros em prémios.

Como é tradição, a organização atribuiu o Prémio “Rufino Rilhado”, desta vez à Rádio Douro Nacional, “pelo extraordinário trabalho que, ao longo dos últimos anos, tem vindo a desenvolver na promoção e divulgação do programa deste evento, com profissionalismo, dedicação e paixão, através dos seus meios, para Portugal e todo o mundo”.

O galardão foi entregue a Nuno Miguel pelo Presidente Francisco Lopes que sublinhou, durante a sua intervenção, que a Feira de Santa Cruz apresenta um programa rico de atividades equestres, que traz à cidade cada vez mais visitantes, apaixonados pela arte equestre, constituindo este certame um importante motor da atividade económica local.