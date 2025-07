No próximo dia 28 de junho (sábado) irá reabrir a Zona de Fruição Ribeirinha de Sejães.

Com duas piscinas (crianças e adultos), bar de apoio, parque de merendas, campo de

voleibol e percurso pedonal/ciclável, este espaço com o Rio Vouga como cenário é um

ótimo lugar para relaxar com a família ou amigos!

Horário de funcionamento

3a feira a domingo: 10h00 às 20h00

Encerramento Semanal: 2a feira