Incêndios: Município de Nelas recebeu 351 candidaturas ao apoio simplificado

A Câmara de Nelas recebeu 351 candidaturas ao apoio simplificado na sequência dos incêndios de setembro de 2024 que causaram um prejuízo total de 1,5 milhões de euros (ME).

“Face aos prejuízos e danos causados pelos incêndios ocorridos no concelho em setembro de 2024, o Município de Nelas, através do seu Gabinete Técnico Florestal e de Apoio ao Agricultor, recebeu 351 candidaturas para o apoio simplificado”, anunciou hoje a Câmara.

Na nota de imprensa, o Município de Nelas, no distrito de Viseu, lembrou que o apoio simplificado, destinado a prejuízos na atividade agrícola até seis mil euros, foi uma medida implementada pelo Governo.

A candidatura terminou em 31 de dezembro de 2024 e contou com o apoio de equipas multidisciplinares do Município de Nelas junto dos munícipes lesados, tanto no acompanhamento, como agilização e submissão dos pedidos.

“Findo agora o prazo de candidaturas e concluído o levantamento dos danos, o Município de Nelas declara prejuízos totais que ascendem a 1.476.056 euros”.

À agência Lusa, a Câmara já tinha adiantado que, do valor total, 1,5 ME, quase 700 mil diziam respeito a equipamentos e infraestruturas municipais; cerca de 500 mil euros eram de pequenos agricultores e quase 350 mil euros da Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM).

Entre os equipamentos municipais, a Câmara disse que foram gravemente afetadas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e estações elevatórias, e também um estádio de futebol em Vale de Madeiros, entre outros equipamentos.

Com um total de 2.305 hectares de área ardida, o presidente, Joaquim Amaral, especificou que foi “maioritariamente mancha florestal, seguida de agrícola, essencialmente vinha, olival e terrenos agrícolas da economia familiar de subsistência”, com alguns empreendimentos de pequena e média dimensão.

“Sobretudo pessoas idosas, mas estamos também a falar de muita gente nova com negócios em áreas como a suinicultura, a cunicultura, a avicultura, a vitivinicultura e a criação de ovelhas e cabras para produção do leite usado no fabrico de queijo Serra da Estrela”, contou.

Após os incêndios, o Município de Nelas implementou um conjunto de incentivos para os mais afetados no sentido de dar resposta a situações referenciadas nas áreas de bens de primeira necessidade, saúde, ação social e na área agrícola e animal, com uma verba de 10 mil euros e isenção de pagamento do custo acrescido de consumo de água e saneamento na faturação do mês de setembro de 2024.

Nove pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas em consequência dos incêndios que atingiram as regiões Norte e Centro de Portugal, naqueles incêndios.