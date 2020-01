Marionetas de Luva na Biblioteca Municipal de Tondela

A próxima sessão do projeto “Sábados na Biblioteca”, desenvolvido pela Biblioteca Municipal de Tondela, chega no próximo dia 18 de janeiro.

Desta vez, a proposta é a criação de marionetas com luvas, num workshop conduzido pela associação Teatro e Marionetas de Mandrágora. Tem como público-alvo as crianças entre os 6 e os 10 anos e o início está marcado para as 14:30, na Sala Polivalente.

O número de participantes em cada sessão é limitado a 25 crianças. Por essa razão, a inscrição, gratuita, é obrigatória e deve ser feita até ao dia 16 de janeiro através do formulário eletrónico abaixo, do número de telefone 232 811 128, do e-mail da Biblioteca Municipal (biblioteca@cm-tondela.pt) ou ao balcão da mesma, entre as 09:00 e as 18:00, de segunda a sexta-feira, e entre as 9:30 e 12:30 e as 14:00 e 18:00, ao sábado.

Inscrições aqui:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS-9NrcFRZd_kj9Q2b-tmv0YNOYGw7Net5SFdU5rBCFrk8xg/viewform

