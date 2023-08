Maliano Maiga é reforço do Académico de Viseu

O extremo maliano Maiga, ex-Trofense, assinou por quatroo temporadas com o Académico de Viseu e reforça o plantel da formação beirã da II Liga de futebol, informou hoje a SAD do clube.

Issoufi Maiga, de 21 anos, chegou a Portugal na época passada para alinhar pelo Trofense, vestindo a camisola do clube da Trofa em 27 partidas oficiais, tendo apontado quatro golos e feito duas assistências.

O atleta é internacional sub-23 pelo Mali, seleção pela qual se estreou em 25 de junho, em jogo frente à seleção do Gabão.

O esquerdino é mais uma opção para o técnico Vítor Martins, sendo o oitavo reforço oficialmente confirmado pelo Académico de Viseu, depois do avançado Steven Petkov (ex-Moreiense), do ala direito Jepper Simonsen (ex- Podbeskidzie, Polónia), do defesa direito Miguel Bandarra (ex-Farense), dos médios defensivos Samba Koné (ex-FC Porto) e Sori Mané (ex-Moreinse), ainda do lateral esquerdo Henrique Gomes, emprestado pelo Gil Vicente, e do defesa central João Pinto, ex-Feirense.

O atleta vai começar esta semana a trabalhar com o plantel dos viseenses, que prepara a deslocação a Penafiel, no sábado, pelas 15:30, em jogo a contar para a quarta jornada da II Liga.