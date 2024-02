Mais de 6.500 quilos de resíduos têxteis recolhidos no ano passado em Vouzela

Onze contentores existentes no concelho de Vouzela (distrito de Viseu) permitiram recolher 6.539 quilos de resíduos têxteis durante 2023, menos do que no ano anterior, anunciou a Câmara Municipal.

Desta forma, “foram desviados do aterro sanitário 4,38 toneladas, o que corresponde a uma redução de 23,54 toneladas nas emissões de CO2”, explicou.

“Comparativamente com 2022, foram recolhidas menos 3,4 toneladas de têxteis, uma tendência de descida que se verifica desde 2021” e que estará relacionada com o facto de os consumidores “darem uma vida mais longa aos produtos que adquirem”, acrescentou.

Segundo a autarquia, “das 6,5 toneladas de resíduos recolhidos, 3.020 quilos foram reutilizados ou doados, 1.370 quilos tiveram como destino a reciclagem e 2.160 quilos foram destruídos”.