“Lusitano vence a corrida e assegura a contratação de Tomé Mendes

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o defesa

Tomé, de 35 anos, para a representar o clube na próxima temporada. Tomé é

um experiente jogador do panorama nacional, tendo alinhado várias épocas na

I e II Ligas portuguesas, e o seu currículo fala por si. Depois das duas últimas

temporadas ter sido pedra chave da AD Castro Daire no Campeonato de

Portugal, e apesar da cobiça de vários clubes, inclusive clubes profissionais,

Tomé Mendes aceitou o desafio do Lusitano e vai disputar a Divisão de Honra

da AF Viseu. Na sua carreira como sénior já representou Social de Lamas,

Penalva do Castelo, Académico, União da Madeira, CD Tondela, CD Nacional,

Chernomorez (1a Liga Bulgária) e AD Castro Daire.

Está assim assegurada a terceira contratação no plantel que estará às

ordens de João Paulo Correia. Estão também confirmadas sete renovações,

Calico, Helder Rodrigues, Leal, Luis Almeida, Kiku, Salú e Vasco Paredes.

André Maló (ex-Ferreira de Aves) e Gamarra (ex-Lamelas) são outras das

contratações já confirmadas.

A direção do Lusitano aproveita para desejar os maiores e melhores

sucessos desportivos para a época que se avizinha.