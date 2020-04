Louça preta de Molelos e Festas das Cruzes nomeadas para as “7 Maravilhas de Portugal”

A louça preta de Molelos e a Festas das Cruzes foram nomeadas para as “7

Maravilhas de Portugal”, tendo sido recentemente certificadas com o selo

oficial de nomeadas.

O tema da edição deste ano do concurso “7 Maravilhas de Portugal” é a

Cultura Popular, tendo como grande objetivo a promoção do património

cultural imaterial do país, nomeadamente o artesanato, as feiras e

romarias, músicas e danças, e outras tradições populares.

Neste contexto, a Câmara Municipal de Tondela candidatou às 7 Maravilhas

de Portugal, na categoria Procissões e Romarias, a Festa das Cruzes, que

se realiza no Guardão, 40 dias após a Páscoa.

Trata-se de uma celebração que acontece no Dia da Ascensão do Senhor e

que tem como propósito a devoção e preces para proteção dos campos

agrícolas.

As 4 ladainhas – a dos anfitriões (Freguesia do Guardão) e as

forasteiras (Santiago de Besteiros, Castelões e Santa Eulália de

Besteiros- refletem exatamente essas súplicas. Estas juntam-se, com as

cruzes devidamente engalanadas e proporcionam o momento alto da

festividade, o abraço das cruzes e dos pendões.

As referidas comemorações têm registo bibliográficos com mais de 300

anos, e realizam-se em todas as quintas-feiras da Ascensão, ano após

ano, juntando as populações das Terras de Besteiros numa manifestação de

fé e, em simultâneo, associando festejos profanos de convívio e partilha

dos célebres “farnéis”.

Já a candidatura da louça preta de Molelos, na categoria Artesanato, foi

promovida pela ADICES, em estreita colaboração com o Município de Tondela.

Esta candidatura tem na “bilha do segredo” a sua peça mais emblemática.

Depois destas duas nomeações, segue-se agora um período em que as

candidaturas serão avaliadas por um grupo de especialistas, devidamente

qualificados e independentes, sendo posteriormente votadas pelo público

em geral