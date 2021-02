Investigação na indústria automóvel no regresso das Wednesday’s Talks

Estão de volta os webinars organizados pelo DEMGI – Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGV) do Politécnico de Viseu, direcionados a atuais e antigos alunos do DEMGI, mas também abertos à participação da comunidade em geral.

“Aplicação industrial do Lean Manufacturing” é a temática da primeira sessão do ano 2021 das Wednesday’s Talks, que pretende mostrar dois trabalhos de investigação realizados na indústria automóvel, utilizando ferramentas da metodologia “Lean Manufacturing” que permitem a otimização e melhoria dos processos produtivos.

A iniciativa, que decorre no dia 10 de fevereiro, a partir das 18h30, conta com a presença de antigos alunos da licenciatura e mestrado em Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da ESTGV que vão partilhar a sua experiência. Na primeira apresentação, Daniela Gomes aborda o estudo de um posto da linha de montagem automóvel que executa a montagem das rodas com o auxílio de dois robôs, com o objectivo de melhorar a eficiência do posto, usando algumas ferramentas da metodologia do TPM (Total Productive Maintenance). A segunda comunicação, a cargo de Ricardo Almeida, incide sobre a aplicação da metodologia DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control), na secção da manutenção, tendo como objetivos a melhoria da eficiência e qualidade do serviço interno prestado.

A sessão pode ser acompanhada aqui.

O Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da ESTGV continua assim a dinamizar a sua plataforma de conhecimento – iGIMEC, cuja principal missão se foca na abordagem de temáticas emergentes e no envolvimento da comunidade académica, da indústria e da sociedade em geral. Estimular o enriquecimento técnico dos alunos, promover o seu contacto com novas técnicas e tecnologias aplicadas e a interação entre as empresas e os futuros quadros técnicos da indústria são os grandes objetivos desta iniciativa.