Instituto Piaget reabre Clínica no Campus de Viseu

Nesta fase, e devido às limitações de circulação pública impostas pelo estado de emergência em vigor, todas as consultas são feitas por telefone ou videochamada. Para um momento posterior, fica reservado o regresso às consultas presenciais.

Inaugurada em maio de 2019, a unidade foi criada com o objetivo de prestar serviços à comunidade nos domínios da Saúde e das Ciências Sociais e Humanas, a partir dos recursos académicos, meios técnicos e dos profissionais existentes no campus do Instituto Piaget de Viseu. A clínica está preparada, no entanto, para servir tanto a população local do distrito viseense como qualquer outro utente que pretenda recorrer aos seus serviços.

“Durante os seus mais de 40 anos de existência, o Instituto Piaget sempre se caracterizou, para além da sua vocação académica, pela ligação próxima às comunidades em que se insere, que pretende servir e apoiar de acordo com os valores humanísticos que fazem parte do seu ADN”, afirma Paulo Alves, presidente do campus do Instituto Piaget de Viseu.

O mesmo responsável acrescenta: “Somos uma instituição aberta, dinâmica e atenta à realidade do País, pelo que a reabertura imediata da Clínica de Viseu, dentro das suas áreas de especialização, trará seguramente benefícios imediatos ao bem-estar das nossas populações”.

A Clínica Piaget de Viseu recebe marcações de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00, pelo telefone 232 910 100 ou pelo e-mail: clinica@viseu.ipiaget.pt.