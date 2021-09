Inscrições continuam abertas para Academia de Música Quinta do Ribeiro

Continuam abertas as inscrições para o ano letivo 2021/2022 da Academia de Música Quinta do Ribeiro. As matrículas para as aulas individuais ou em conjunto podem ser feitas aqui, também pelo email, na página do Facebook ou pelo contacto telefónico: 963 268 938.

As aulas vão decorrer, como sempre, no Centro Cultural Infante D. Henrique, edifício do antigo Externato, em Moimenta da Beira, a partir do dia 27 de setembro.

Aulas Individuais: violino, viola d’arco, violoncelo, contrabaixo, piano, acordeão, flauta transversal, clarinete, saxofone, trombone, trompete, tuba/eufónio, guitarra clássica/elétrica, percussão/bateria, baixo elétrico, instrumentos tradicionais e canto.

Conjuntos: formação musical, orquestras, música de câmara e coro.

Cursos: Infantil (3 a 5 anos); Iniciação (6 a 9 anos); Especializado (a partir dos 9 anos); e Curso Livre.