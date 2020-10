O “Gentes CLDS-4G de Moimenta da Beira”, em parceria com as Juntas de Freguesia do concelho de Moimenta da Beira, vai levar a efeito o I Concurso de Quadras de S. Martinho destinado a pessoas com 65 anos ou mais, residentes no concelho. A iniciativa visa a promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa, através da estimulação cognitiva dos participantes.

O envio/recolha dos trabalhos tem a data limite de 5 de novembro de 2020 e os resultados do concurso serão tornados públicos no dia 11 de novembro de 2020. Mais informações pelos contactos telefónicos 937 531 331 e 254 409 261 ou pelo endereço de e-mail: psicologia@gentes-clds.pt.

O “Gentes CLDS-4G de Moimenta da Beira”, cuja instituição coordenadora do programa é a Gente da Nave – Associação de Promoção Social de Alvite, está sediado num espaço em frente à Central de Camionagem da vila, inaugurado no dia 1 de julho passado. A instituição foi criada para promover a inclusão e integração de públicos vulneráveis, numa ação concertada promotora de parcerias, de coesão social, de participação ativa e proximidade, de foco na intervenção com os destinatários, nos objetivos e resultados, assentando a sua ação em atividades e estratégias que fomentem o aumento da empregabilidade, a diminuição da pobreza, especialmente a infantil, a integração e igualdade de oportunidades.

A sua ação incide sobre três eixos de intervenção: 1) Emprego, Formação e Qualificação; 2) Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; 3) Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa, que, por sua vez, se subdividem em vinte e três atividades dirigidas à população individualmente ou a grupos específicos.

Consultar Regulamento do Concurso aqui