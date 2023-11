Hospital de Viseu volta a ter Via Verde Coronária a funcionar 24 horas

A Via Verde Coronária no Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) está a partir de hoje a funcionar 24 horas e a apoiar ainda outras unidades hospitalares da região, anunciou o conselho de administração.

“Informamos que a partir do presente dia e até ao final do mês de novembro, o CHTV passará a assegurar a resposta da Via Verde Coronária nas 24 horas para a população de referência do CHTV”, afirma o Centro Hospitalar num comunicado de imprensa.

Além de dar resposta aos mais de 500 mil utentes que serve, o CHTV também dará apoio à ULSG [Unidade Local de Saúde da Guarda] e o CHUCB [Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira]”, especifica.

“Graças à disponibilidade dos médicos do Laboratório de Hemodinâmica do Serviço de Cardiologia para continuarem a realizar trabalho suplementar para além do legalmente exigido”, destaca o conselho de administração, liderado por Nuno Duarte.

Este regresso à normalidade, a funcionar 24 horas, surge depois da unidade hospitalar ter informado que em novembro “a Via Verde Coronária estaria inativa durante 12 dias, sendo que o primeiro aconteceria no dia 04” do mês.

“O CHTV viu-se obrigado a ativar um Plano de Contingência no passado dia 01 de novembro, face à incapacidade de preencher as escalas de serviço noturno das especialidades de Cirurgia Geral e Ortopedia, bem como na Via Verde Coronária em 12 dias interpolados”, lembra.

No período em que vigorou o Plano de Contingência, esclarece o CHTV, “a Via Verde Coronária esteve inoperacional durante o dia de sábado, dia 4, e no período noturno de terça-feira, dia 7”.

“Tendo sido garantido o acesso em tempo útil ao CHUC [Centro Hospitalar Universitário de Coimbra] a todos os doentes que dele necessitassem através de transferência ou encaminhamento pré-hospitalar pelo INEM”, refere.

No entanto, realça que se mantém o Plano de Contingência, “na medida em que ainda não houve reversão da indisponibilidade dos médicos de Cirurgia Geral e de Ortopedia que possibilite assegurar equipas completas no período noturno”.

“Não havendo equipas completas de Cirurgia Geral e Ortopedia não é possível garantir a realização de cirurgias no período noturno, o que tem implicado um número muito residual de transferências de doentes urgentes para o CHUC, num valor médio de um doente por dia”, adianta.

“Os doentes são avaliados pela equipa fixa do Serviço de Urgência e orientados em articulação com os médicos de Cirurgia Geral e Ortopedia que asseguram a Urgência Interna do CHTV e com as equipas de serviço na Urgência do CHUC”, detalha o conselho de administração do CHTV

“As situações de emergência médica com risco de vida serão sempre abordadas em equipa multiprofissional com a participação das diversas especialidades, no estrito respeito dos referenciais ético-deontológicos e cumprindo o dever de auxílio, não havendo nenhuma razão para alarme social”, assegura.

A administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu apela à população “para que evite o recurso indevido ao Serviço de Urgência, em especial no período noturno, e que recorra sempre ao número 112 para situações urgentes e ao número SNS 24 (808242424) para situações não urgentes, acolhendo as indicações de encaminhamento que lhe forem fornecidas”.