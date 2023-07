Hospital de Viseu aplica técnica inovadora no tratamento de hérnias discais

O Serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) anunciou hoje que está a “tratar hérnias discais lombares, ou estenoses da coluna lombar, através de uma técnica minimamente invasiva, a cirurgia endoscópica lombar”.

Segundo um comunicado da administração, o CHTV já realizou “uma centena de procedimentos” através desta técnica que “implica uma incisão, ou corte, com menos de um centímetro e que é feita através de um tubo de endoscópio”, que permite o tratamento sem recurso às “técnicas clássicas mais invasivas”.

“A utilização deste novo procedimento provoca menos dor ao utente, possibilita uma recuperação mais rápida e permite tempos de internamento mais curtos, dado que se recorre apenas a anestesia local e sedação, ou seja, sem necessidade de anestesia geral”, esclareceu.

Esta técnica “é realizada em regime de ambulatório, ou seja, sem o doente precisar de pernoitar no hospital” e, “após o procedimento, o utente permanece três horas no recobro, podendo regressar” ao domicílio, com acompanhamento “telefónico às 24 e 48 horas após a intervenção”.