Guarda-redes Iuri Miguel assina pelo Tondela até 2025

O guarda-redes Iuri Miguel assinou pelo Tondela por duas épocas, até junho de 2025, anunciou o clube da II Liga portuguesa de futebol.

“Iuri Miguel é reforço do Tondela. O guarda-redes de 25 anos, proveniente do Real SC, assinou um contrato válido até final de junho de 2025 com os ‘auriverdes’”, anunciou a SAD do clube, em comunicado.

O futebolista, natural de Alcochete, tem 1,90 m de altura, começou no clube da sua terra natal e seguiu o percurso profissional só em clubes portugueses como, por exemplo, BSAD e Cova da Piedade.

“Estou muito feliz. É um grande passo na minha carreira, e logo num clube com a história do Tondela. Estou pronto para este desafio. Sou um guarda-redes seguro e que não treme quando a bola chega”, assegurou aos meios de comunicação do clube.

O guarda-redes junta-se, no plantel liderado pelo treinador Tozé Marreco, aos já contratados André Ceitil e Hélder Tavares e ainda a Bebeto e Ricardo Alves, o capitão, que entretanto prolongaram os respetivos contratos com o clube.

O Tondela terminou a edição 2022/23 da II Liga na 11.ª posição, com 40 pontos.