Governo “responsabiliza São Pedro” por poluição em ribeira de Oliveira de Frades – Os Verdes

Os Verdes acusaram hoje o Governo de responsabilizar o São Pedro pela poluição da ribeira da Corredoura, na freguesia de São Vicente de Lafões, Oliveira de Frades, em resposta a questões suscitadas pelo partido.

“Na perspetiva do Governo, a poluição não é originada pela falta e/ou debilidade de tratamento dos efluentes, que aparentemente cumprem os parâmetros de autocontrolos, mas responsabiliza o ‘São Pedro’ pela poluição e maus cheiros devido à seca e consequente baixo caudal da ribeira recetora, que impossibilita a diluição das águas rejeitadas”, afirmam Os Verdes num comunicado.

Segundo o documento, enviado à agência Lusa, o Governo respondeu ao partido que “os Planos de Gestão de Região Hidrográfica, a massa de água Ribeiro da Ponte de Mézio, do qual a Ribeira da Corredoura é afluente, está classificada com o estado de ‘bom’”.

“Perante a resposta do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, fica, todavia, a dúvida se tal classificação de ‘bom’ foi atribuída num período de grande precipitação ou de seca”, questionam Os Verdes.

Sobre a fiscalização no local, o Governo afirma “a Agência Portuguesa do Ambiente [APA] continuará a acompanhar a situação e encontra-se a diligenciar junto da empresa medidas que possam minimizar os efeitos das descargas de águas residuais industriais tratadas na linha de água”.

Neste sentido, Os Verdes defendem que “os efluentes devem ser rejeitados com o devido tratamento, independentemente da tipologia de curso de água, todavia, este tratamento deve ser tanto mais eficaz quanto menor for o caudal do meio recetor”, para “evitar o que está a ocorrer em São Vicente de Lafões onde se constata a contaminação da ribeira e a propagação de odores insuportáveis”, em resultado dos “efluentes aí rejeitados”.

O partido ecologista Os Verdes, em 29 de agosto, tinha questionado o Ministério do Ambiente e da Ação Climática sobre alegadas descargas sem tratamento de um matadouro numa linha de água em Corredoura, freguesia de São Vicente de Lafões, no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu.