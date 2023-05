Golo ao ‘cair do pano’ de Erivaldo dá novo fôlego ao ‘aflito’ Trofense

O golo do extremo Erivaldo, ao minuto 90, deu ao Trofense o triunfo por 1-0 na receção ao Académico de Viseu e oferece esperança ao conjunto da Trofa na luta pela manutenção na II Liga de futebol.

O duelo da 30.ª jornada entre um Trofense a precisa de pontuar e um Académico de Viseu já quase fora da corrida à subida ficou marcado pela grande intensidade das equipas na procura de um resultado positivo.

Apesar do menor favoritismo, a formação da Trofa entrou melhor na partida e, logo ao terceiro minuto, ficou próximo de inaugurar o marcador, através de um cabeceamento de Rúben Pereira ao primeiro poste, após cruzamento de Vasco Rocha.

Os viseenses, que voltaram a demonstrar dificuldades após a saída de Jorge Costa do comando técnico, não conseguiam reagir perante um adversário pressionante e os anfitriões foram acumulando oportunidades de golo, com destaque para um remate de Mozino, aos sete minutos.

À medida que os minutos iam passando, o Trofense ia gradualmente perdendo o ímpeto inicial e o Académico de Viseu começava a conseguir escapar à pressão alta adversária e a criar desequilíbrios.

Ao minuto 24, Soufiane Messeguem rematou à entrada da área, com a bola a sair desviada pela defensiva da equipa da casa, quase atraiçoando Tiago Silva, que conseguiu tirar a bola em cima da linha de golo e, aos 27, tiveram nova boa oportunidade, por Jonathan Toro.

No segundo tempo, Pachu criou perigo aos 48 minutos, mas foi o Académico de Viseu a ter a ocasião mais flagrante, aos 57, quando o brasileiro, após jogada de Messeguem, enviou a bola ao poste e deixou os adeptos da equipa da casa em sobressalto.

A partir desse lance de maior alerta para a baliza de Tiago Silva, o Trofense dominou de forma mais veemente a partida e, a não ser no remate de André Clóvis, aos 85 minutos, não cedeu ao Académico de Viseu qualquer oportunidade clara de golo.

Aos 90 minutos, Erivaldo apontou o tentou da vitória do Trofense, na recarga a um grande remate em arco de Pachu, que embateu em cheio na trave, o que gerou um momento de euforia generalizada para os trofenses nos momentos finais da partida.

Com este resultado, o Trofense soma 27 pontos e ascende ao 16.º lugar, em igualdade pontual com a BSAD, e o Académico de Viseu mantém os 49, em quarto, e vê as suas hipóteses de subida de divisão praticamente arredadas.

Jogo no Estádio Clube Trofense, no Porto.

Trofense – Académico de Viseu, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Erivaldo, 90 minutos.

Equipas:

– Trofense: Tiago Silva, Tiago Manso, Tiago Ferreira, Marcos Valente (Stevy Okitokandjo, 66), Rúben Pereira, Tiago André, Daniel Liberal (Issoufi Maiga, 46, Semeu Commey, 90+2), Hélder Morim, Vasco Rocha, Mozino (Henrique Pachu, 46) e Wesley Tanque (Erivaldo, 61).

(Suplentes: Miguel Santos, Semeu Commey, Martim Maia, Andrezinho, Schürrle, Erivaldo, Henrique Pachu, Stevy Okitokandjo e Issoufi Maiga).

Treinador: Pedro Rodrigues.

– Tondela: Domen Gril, Tiago Mesquita, André Almeida, Nduwarugira, Vítor Bruno, Paná (Rodrigo Pereira, 84), Soufiane Messeguem, Roberto Massimo (Yuri Araújo, 72), Jonathan Toro (Capela, 68), Gauthier Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Momo Mbaye, Rafael Bandeira, Capela, Jovani Welch, Javier Currás, Luisinho, Yuri Araújo, Rodrigo Pereira e Ricardo Ramírez).

Treinador: Pedro Bessa.

Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Silva (08), Marcos Valente (64), Capela (70), Gauthier Ott (78), André Almeida (90+4) e Rúben Pereira (90+4).

Assistência: 935 espetadores.