GNR deteve quatro suspeitos de furtos em residências em Tondela

A GNR deteve quatro homens, com idades entre os 22 e os 38 anos, suspeitos de terem realizado furtos em residências no concelho de Tondela.

Em comunicado, a GNR referiu que, no âmbito da investigação, os militares desenvolveram diligências policiais que levaram ao cumprimento de “nove mandados, quatro de detenção e cinco de busca domiciliária, nos concelhos de Santarém, Salvaterra de Magos, Setúbal e Montijo”.

Além de ter detido os quatro suspeitos, a GNR apreendeu uma caçadeira, uma pistola, 16 cartuchos, peças em ouro e talões de penhora de ouro.

A detenção foi feita na quarta-feira, pelo Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão.

Esta operação contou com o reforço de militares dos comandos territoriais de Leiria, Santarém e Setúbal e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção e com o apoio da Unidade Especial de Polícia da PSP.