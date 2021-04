O Município do Fundão é um dos vencedores da segunda edição do prémio Autarquia do Ano, na categoria Empreendedorismo e Startups, com o projeto do Centro de Negócios e Serviços do Fundão, que permitiu dinamizar um ecossistema de empreendedorismo que já apoiou mais de 100 startups e permitiu a criação de centenas de postos de trabalho.

O prémio Autarquia do Ano é promovido pelo Lisbon Awards Group, com o apoio do ECO, e distingue as autarquias pelas suas práticas inovadoras e destacando o que de melhor se faz nas freguesias e câmaras do País.

O júri desta segunda edição foi constituído por Miguel Ribeiro Ferreira, CEO da Fonte Viva; Luís Nazaré, Professor Universitário do ISEG; Ana Firmino CEO do Lisbon Awards Group; Gonçalo Saraiva Matias, Professor Universitário na Faculdade de Direito da Católica Portuguesa; Paula Padrão, Diretor-Geral do ECO; e Teresa Figueira, partner da Lift Consulting e Presidente da APECOM.

Esta distinção é mais um reconhecimento da estratégia definida pelo Município do Fundão e do trabalho realizado num município de baixa densidade da região Centro, que definiu uma estratégia de criação de valor, atração de investimento, emprego e inovação, que articula a tradição com inovação e em que se transforma os desafios da interioridade em vantagens competitivas, destacando as boas práticas seguidas pela autarquia.