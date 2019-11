Fundação Oceano Azul entrega donativo de 300.000 € à ANP|WWF Portugal para apoio ao “Programa Oceanos”

A Fundação Oceano Azul formalizou um apoio financeiro, até

2022, de 300.000€ (trezentos mil euros), à Associação Natureza Portugal | WWF, para

desenvolver o “Programa Oceanos” a implementar por esta organização.

Com este donativo, a ANP|WWF irá desenvolver e implementar um conjunto de iniciativas que

contribuam, por um lado, para a sustentabilidade do oceano, em particular das pescas e áreas

marinhas protegidas em Portugal, e por outro, capacitar esta organização no processo de

evolução para uma ONG ainda mais focada na conservação do oceano, tornando-se numa voz e

agente ativo na proteção do oceano.

Ambas as instituições acreditam que o futuro da humanidade não poderá deixar de passar pela

proteção, gestão e exploração criteriosa do capital natural do planeta, nomeadamente a gestão

sustentável dos recursos pesqueiros, ao mesmo tempo salvaguardando o bem-estar social e

económico daqueles que dependem do oceano, nomeadamente da pesca.

Nesse âmbito, há um interesse mútuo em desenvolver iniciativas em torno do reconhecimento,

proteção e promoção sustentável do valor do capital natural do mar.

Atualmente, o Programa de Oceanos e Pescas da ANP|WWF, considerado um dos seus pilares

estratégicos na conservação, abrange três eixos:

a. Pesca Sustentável, através de projetos de cogestão em pescas que contribuam para

uma gestão mais sustentável dos recursos marinhos;

b. Conservação Marinha, através da promoção das Áreas Marinhas Protegidas, proteção

de Espécies-Bandeira e combate à poluição por plástico;

c. Consumo Responsável de Pescado.

Com o donativo agora atribuído, pretende-se que este Programa contribua para a

implementação e cumprimento de políticas internacionais nos setores do oceano e das pescas,

a promoção de processos inovadores de cogestão nas pescarias, a implementação de áreas

marinhas protegidas, o apoio a iniciativas de conservação de espécies bandeira, como o cavalomarinho e de espécies alvo de pesca ilegal ou acessória, como tubarões e raias.

Segundo Tiago Pitta e Cunha, CEO da Fundação Oceano Azul, «O apoio financeiro que

asseguraremos à ANP|WWF, durante os próximos três anos, destina-se a capacitar esta

instituição para que a sua ação enquanto Organização Não-Governamental se torne ainda mais

focada na conservação do oceano e que possa ser mais eficaz não só em Portugal, como em

Bruxelas. As ameaças que o Oceano em geral e o Mar Português em particular enfrentam

convocam-nos a agir juntos, de forma articulada com o maior número possível de instituições.

Acreditamos que a intervenção da WWF Portugal, já inserida na rede mundial da WWF, poderá

ser determinante para uma agenda do mar mais forte e para uma cidadania mais ativa e

responsável de todos.»

«Este apoio da Fundação Oceano Azul representa um grande impulso para o “Programa

Oceanos” em Portugal, permitindo aumentar e capacitar a equipa, desenvolver maior

conhecimento sobre as temáticas marinhas e influenciar a política nacional e europeia de forma

a ter um impacto efetivo na conservação do oceano.» afirma a Diretora Executiva da ANP|WWF,

Ângela Morgado.

Este acordo, formalizado durante a reunião da WWF Internacional Oceans Practice, que juntou,

no Oceanário de Lisboa, durante três dias, mais de 40 especialistas em Oceanos da organização

vindos de várias partes do mundo, conta com o reconhecimento e apoio da WWF Internacional,

representada por John Tanzer, Líder da WWF International Global Oceans Practice, também

presente.

A ANP|WWF é a entidade que representa, em Portugal, a WWF Internacional, alinhando a sua

missão e atividade com a missão, valores, estratégia de conservação, comunicação e relações

corporativas da WWF Internacional. Neste âmbito, a ANP|WWF tem vindo a trabalhar, cada vez

mais, sobre política dos oceanos não só a nível nacional, mas também europeu e global.

Desde a sua criação, a Fundação Oceano Azul apoia financeiramente a ANP|WWF em projetos

enquadrados na Cogestão e Conservação Marinha, duas das principais prioridades de

conservação no contexto do “Programa de Oceanos e Pescas”: os Projetos “Co-Pesca” e

“ParticiPesca”, relatórios sobre Áreas Marinhas Protegidas e campanha contra a apanha ilegal

do Cavalo—Marinho da Ria Formosa.

Este donativo terá início em janeiro de 2020.