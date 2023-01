Fonte do Jardim Tomás Ribeiro vandalizada

A fonte do Jardim Tomás Ribeiro, no centro da cidade de Viseu, foi vandalizada durante a madrugada de ontem, tendo aparecido com “enormes quantidades de espuma”, lamentou a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Viseu referiu que foi colocado “um detergente em excesso”, o que obrigou ao esvaziamento e limpeza da fonte, uma operação já realizada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.

“O normal funcionamento da fonte foi retomado ainda no dia de ontem, face a uma rápida e eficaz intervenção das equipas destacadas”, acrescentou a autarquia, repudiando ações de vandalismo como esta.