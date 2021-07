Final do curso “Cidadania e Direito Cultural da Pessoa com Deficiência” e lançamento do site das “Memórias da Travessia”

Irá realizar-se, no dia 21 de julho, quarta-feira, às 17h00, a conversa aberta “Museus e espaços culturais inclusivos: um direito”, com a participação de Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão, e Desirée Nobre, investigadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A iniciativa será o culminar do curso “Cidadania e Direito Cultural da Pessoa com Deficiência”, promovido pela Câmara Municipal do Fundão, através do Museu Arqueológico Municipal José Monteiro, em parceria com o Laboratório de Artes, Cultura, Acessibilidade e Saúde (LACRAS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no âmbito das atividades do projeto “Memórias da Travessia”. De seguida serão entregues os certificados de participação deste curso.

Durante esta iniciativa irá proceder-se também ao lançamento da página de Internet do projeto “Memórias da Travessia”, que visa a organização de um banco de memórias de migrações, principalmente as recordações das mobilidades traumáticas, que tiveram como destino e como geografia de liberdade o Fundão.

A apresentação da nova página irá contar com a participação de Pedro Salvado e de Carlos Serrano, membros da equipa técnica das ações.

Recorde-se que o Museu Arqueológico Municipal José Monteiro, no Fundão, foi um dos 20 premiados pela 11ª edição do Prémio Ibermuseus de Educação, que contou com a participação de mais de 200 projetos.

A atividade será transmitida em direto na página de Facebook da autarquia fundanense (https://www.facebook.com/MunicipiodoFundao) e do projeto “Memórias da Travessia” (https://www.facebook.com/memoriasdatravessia).