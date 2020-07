Férias Desportivas. Estão abertas as inscrições para as atividades da próxima semana (20 a 24)

Está aberto o período de inscrições para a segunda semana de atividades (20 a 24 de julho) das Férias Desportivas e Culturais Verão 2020 de Moimenta da Beira. O local de inscrição é no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal. Limitado a 15 participantes (divididos em 3 grupos de 5). Número mínimo de 5 inscrições. Mais informações através dos contactos telefónicos 925 200 234 e 254 520 070.

As Férias Desportivas e Culturais fazem parte da programação de Verão do Município de Moimenta da Beira que visam a ocupação, com qualidade, dos tempos livres dos jovens do concelho, com todas as atividades acompanhadas por profissionais qualificados da Câmara Municipal de Moimenta da Beira e desenvolvidas com muito empenho e dinamismo.

Tendo em conta ainda estes tempos de pandemia, o programa privilegiará as atividades ao ar livre e garantirá o cumprimento de todas normas e recomendações de segurança da DGS. Áreas de atividades: Desporto, Saúde, Nutrição, Expressões, Música, Cinema, Hora do Conto, História e Património. O início é já na semana que começa a 13 de julho e o horário será sempre das 14h às 17h.

Os beneficiários com escalão da Segurança Social devem comprovar através de declaração atualizada, no ato de inscrição.