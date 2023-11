FC Porto B vence frágil Académico de Viseu com um “bis” de Marcus

O FC Porto obteve uma vitória tranquila na receção ao Académico de Viseu, por 3-0, num jogo da 11.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol em que Marcus assinou dois golos.

O triunfo portista começou a ser desenhado, aos 20 minutos, com uma grande penalidade convertida pelo brasileiro Wendel Silva e foi cimentado com dois golos do atacante nigeriano Marcus, aos 63 e 71.

O FC Porto B subiu, assim, do oitavo para o sexto lugar, com 18 pontos, e o Académico de Viseu continua no 14.º posto com 11 pontos, tendo confirmado hoje as suas dificuldades quando joga fora. A equipa viseense é, juntamente com o Penafiel, das equipas da II Liga ainda sem vitórias como visitante.

O encontro foi dominado totalmente pela equipa orientada por António Folha, salvo nos 10 minutos iniciais da segunda parte, período em que o Académico de Viseu equilibrou a contenda e conseguiu mesmo criar algum perigo.

Na sequência de um lançamento lateral, Quizera dispôs de uma ocasião de golo que foi exemplar único dos viseenses, numa primeira parte em que a equipa se destacou pela sua impotência.

O primeiro golo do FC Porto B nasceu de uma grande penalidade cometida pelo central Nduwarugira sobre Vasco Sousa, aos 20 minutos, e convertida pelo avançado Wendel Silva.

O Académico de Viseu entrou melhor na segunda parte e esteve mesmo perto do empate, aos 49, num lance em que Steven Petkov chegou ligeiramente atrasado a uma bola, mas ainda a tempo de, com um pequeno toque, obrigar Francisco Meixedo a uma defesa de recurso.

Pouco depois, Gautier, que começou a segunda parte na vez de Daniel Labila, teve uma boa ocasião para alvejar com êxito a baliza portista, mas perdeu tempo e já acossado por um opositor, atirou para fora.

O FC Porto B acabou com as veleidades dos viseenses, aos 63 minutos, graças a um ataque rápido em que Wendel Silva serviu Marcus e este, isolado, rematou rasteiro e em jeito e bateu Gril, um golo inicialmente anulado por fora de jogo e depois validado graças a intervenção do videoárbitro (VAR).

O 3-0, aos 71, foi o corolário da flagrante superioridade dos portistas e uma réplica do golo anterior, mas, desta vez, foi Rodrigo Fernandes quem assistiu Marcus, tendo este concluído o lance com um remate indefensável.

A equipa treinada por Jorge Simão, muito frágil no ataque e algumas vezes apanhada em contra pé, criou mais uma situação de perigo quando Messeguem cruzou bem do lado esquerdo, aos 76, tendo André Clóvis cabeceado mal, apesar da boa colocação.

Os beirões acabaram o encontro em inferioridade numérica, após a expulsão de Messeguem, aos 86, por acumulação de cartões amarelos.

Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B – Académico de Viseu, 3-0

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Wendel Silva, 20 minutos (grande penalidade).

2-0, Marcus, 63.

3-0, Marcus, 71.

Equipas:

– FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Pinheiro, Gabi, Romain Correia, Nilton, Braima (Rui Monteiro, 86), Rodrigo Fernandes, Marcus (Jorge Meireles, 80), Vasco Sousa (Rodrigo Mora, 80), Gui (Gonçalo Sousa, 80) e Wendel Silva (Candé, 86).

(Suplentes: Diogo, Gonçalo Sousa, Martim, Eric Pimentel, André Oliveira, Jorge Monteiro, Jorge Meireles, Rodrigo Mora e Candé).

Treinador: António Folha.

– Académico de Viseu: Gril, Miguel Bandarra, André Almeida, Nduwarugira, Milioransa, Samba Koné (Steven Petkov, 39), Soriano Mané (Marquinho,80), Famana Quizera (Maiga, 62), Messeguem, Daniel Labila (Gautier, 46) e André Clóvis.

(Suplentes: Mbyae, João Pinto, Arthur Chaves, Gautier, Ikaba, Steven Petkov, Maiga, Henrique Gomes e Marquinho).

Treinador: Jorge Simão.

Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Braima (11), Sama Koné (17), Milioransa (35), Miguel Bandarra (44) e Messeguem (73 e 86). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Messeguem (86).

Assistência: 350 espetadores.