Exposição itinerante em Viseu de peças de design do projeto Craft Turismo Criativo

Dez espaços da região Viseu Dão Lafões vão acolher a exposição itinerante “Novas Formas de Artesanato – Design Feito à Mão”, até novembro, no âmbito do projeto Craft Turismo Criativo.

Promovido pela Associação de Desenvolvimento do Dão, em parceria com a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, o projeto teve como objetivo “potenciar a preservação, valorização e promoção dos recursos relacionados com o património cultural, artesanal e imaterial dos municípios de Aguiar da Beira, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão”.

“Vários artesãos destes municípios, em conjunto com uma ‘designer’ profissional e com participantes em workshops, conceberam de raiz quatro objetos de design únicos, com base em técnicas, matérias e tradições locais”, explicou a CIM.