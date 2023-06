Exposição itinerante do Festival Internacional de Imagem de Natureza chega à Quinta da Cruz

Uma exposição que junta fotografia, desenho e cinema e que pretende alertar para causas naturais e ambientais será inaugurada na segunda-feira, na Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea de Viseu.

Concebida no âmbito do Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN), que decorrerá em Vila Real, em novembro, a exposição pretende dar a conhecer algumas das iniciativas realizadas no evento.

“A exposição de Fotografia da Biodiversidade, a exposição de Desenho Científico e de Natureza e a mostra Juvenil de Imagem da Natureza, assim como uma sessão com curtas-metragens selecionadas do Festival Internacional de Curtas-metragens, inserido no FIIN, são os destaques desta exibição itinerante”, avançou a Câmara de Viseu.

A exposição ficará patente na Quinta da Cruz até 15 de setembro e a entrada é gratuita.