Expodemo com programa alargado volta a realizar-se em Moimenta da Beira

A feira Expodemo volta este ano a realizar-se em Moimenta da Beira, depois de dois anos de edições não presenciais e com um programa que foi alargado de três para quatro dias, anunciou hoje o município.

De dia 15 a 18, a 11.ª edição da Expodemo terá três palcos, por onde passarão mais de 150 artistas e mais de 30 espetáculos.

A autarquia explicou que se trata não só de uma “feira de cultura e de negócios”, mas também de uma “feira de artes e espetáculos de música, teatro, dança, poesia, livros e gastronomia”, que proporcionará “experiências enogastronómicas únicas” e que exaltará a maçã.

“E regressa em versão mais alargada, de três para quatro dias, ocupando a área habitual, mas agora totalmente renovada da Praça do Tabolado, espaço privilegiado localizado no miolo mais urbano e nobre da vila”, sublinhou.

No que respeita ao programa artístico-musical, o destaque vai para “o concerto de Pedro Abrunhosa, o músico, cantor e escritor de tantas canções que se juntam a tantos outros hinos, lendas e adágios”, na noite de dia 16.

Na noite seguinte, a Compagnie des Quidams (França) apresenta “Fiers à cheval”, um espetáculo “que é um sonho passageiro, uma procissão de imagens que começa com personagens estranhas, bizarramente vestidas, venezianos de ficção científica, orgulhosas de si mesmos”.

Mas, segundo a autarquia, “não só de música vive o programa do certame”, que inclui momentos como provas de maçãs e de vinho das regiões Távora-Varosa, Dão e Douro (algumas comentadas por especialistas de renome) e um espaço expositivo e de venda de produtos de Espanha.

O Pavilhão das Letras, “que, com debates à volta do livro, tertúlias, sessões de poesia e música erudita, enche de cultura a Expodemo”, o festival de estátuas vivas e de arte de rua, as tasquinhas, os espaços infantis, a gastronomia e as atividades desportivas completam o programa.

PROGRAMA

15 setembro | quinta-feira

Dia “Eu sou Moimenta”

18h30 – Início do certame

18h45 – Atuação do Grupo de Cantares da Câmara Municipal de Moimenta da Beira

19h00 – Provas de Maçãs e Vinhos (Távora-Varosa, Dão e Douro)

21h30 – Apple Dance

> Dança Criativa

> Dezpassitos

22h30 – Iurie Chifrosin Trio

16 setembro | sexta-feira

10h00 – Abertura dos Expositores

14h30 – Pavilhão das Letras

15h00 – Provas de Maçãs e Vinhos (Távora-Varosa, Dão e Douro)

18h30 – Inauguração Oficial da Expodemo com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa

19h00 – Abertura da Exposição Fotográfica sobre a Ucrânia

21h30 – Atuação da Orquestra CemNotas com participação especial de Fábio Augusto (Ídolos)

22h30 – Concerto Pedro Abrunhosa

00h00 – Apple Party

> Costa DJ

> Guitos Live Percurssion

17 setembro | sábado

10h00 – Abertura dos Expositores

10h30 – Pavilhão das Letras

15h00 – Provas de Maçãs e Vinhos (Távora-Varosa, Dão e Douro)

15h30 – 5º Trail Serra de Leomil – Rota da Maçã

16h00 – Futebol de 11 – Veteranos CDR vs Seleção de Moimentenses

21h30 – Teatro de Rua “FierS à Cheval” Compagnie des Quidams (França)

22h30 – Concerto Supernova

00h00 – Apple Party

> Karetus

> Piratas

18 setembro | domingo

09h00 – XIV BTT Demo

10h00 – Abertura dos Expositores

12h30 – Programa da TVI “Somos Portugal”

15h00 – Provas de Maçãs e Vinhos (Távora-Varosa, Dão e Douro)

20h00 – Encerramento

Atividades a decorrer em simultâneo

Apple Street Art

Airdesigners – Instalações Artísticas

2º Festival de Estátuas Vivas

Espetáculo de fogo – OHP Teatro

Artes Circenses – OHP Teatro

Personagens do Povo – OHP Teatro

Animadores em Andas – Mr. Milk

Acrobacia Aérea – Mr. Milk

Cuspidores de fogo – Mr. Milk

Grafiter – Glam

Agostinho e Felicidade – Cie Boca de Cão

Toque de Caixa – Cie Boa de Cão

Música e dança de rua – Ativarte

Outras atividades

Tasquinhas

Provas de Maçãs

Provas de Vinhos (Távora-Varosa, Dão e Douro)

Espaço Infantil – Izifun