Executivo municipal de Tondela aprovou protocolos no valor de mais de 92 mil euros

A Câmara Municipal de Tondela aprovou, em reunião pública, protocolos com juntas de freguesia e associações do concelho no valor de mais de 92 mil euros.

Em comunicado, a autarquia referiu que, após esta aprovação, “vai agora estabelecer um acordo financeiro com a Junta de Molelos com vista à execução de passeios e lancis em Molelinhos, obras orçadas em 25 mil euros”.

“Já com a Vários – Cooperativa de Solidariedade Social foi aprovado um apoio de 17.435 euros para ajudar à integração de 10 utentes da instituição social no mercado de trabalho”, acrescentou a câmara daquela cidade do distrito de Viseu.

Foram ainda aprovados protocolos com a Casa do Povo de Caparrosa, a Casa do Povo de Lobão da Beira, o Centro Paroquial de São João do Monte, a União de Freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas e a União de Freguesias de Tondela Nandufe para a realização de atividades dos centros de animação locais.