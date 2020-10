Estela funerária à disposição para fruição pública

Depois da sua descoberta em junho deste ano, o monólito decorado em granito encontrado no Sítio do Passal, no Circuito Arqueológico da Cova da Moira, foi reposicionado e encontra-se disponível para ser apreciado por quem o entenda.

O proprietário do terreno que o encontrou, Fernando Pereira, e que alertou o Museu Municipal de Carregal do Sal para a sua existência, entendeu colocar a estela funerária num muro em alvenaria, no dito Sítio Arqueológico do Passal.

O monumento medieval está agora mais acessível aos olhos de todos, pronto para ser apreciado!