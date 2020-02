ESPAÇO CIDADÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE OFERECE NOVOS SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES

A partir de agora vai ser possível ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde e à Autoridade Tributária de uma forma mais rápida e simples em Mangualde, no Espaço Cidadão da Câmara Municipal de Mangualde. A autarquia vê na adesão a estes novos serviços uma aposta clara no melhoramento da qualidade de vida dos mangualdenses. Para realizar serviços de saúde, é necessário que o utente tenha a sua Chave Móvel Digital, já para questões de Autoridade Tributária, deverá fazer-se acompanhar também pela Chave Móvel Digital ou pelo login de utilizador e respetiva palavra passe. Caso não tenha nenhum destes acessos, é possível obtê-los ao balcão. O Espaço Cidadão – Balcão Único Municipal funciona todos os dias úteis, entre as 9h00 e as 17h00, na Câmara Municipal de Mangualde, no Largo Dr. Couto.

Resumo dos Serviços do Serviço Nacional de Saúde, no Espaço Cidadão – Balcão Único Municipal:

– Marcação e/ou desmarcação de consultas.

– Pedido de isenção de taxas moderadoras.

– Consultar lista de pedidos de consultas.

– Consultar os pedidos de receitas submetidos no e-Agenda.

– Fazer pedido de renovação de receita crónica.

– Guia de tratamento.

– Informação de posição na lista e o tempo de espera previsível para realização de cirurgia.

– Plano de Cuidados – questionário de saúde.

– Plano de Cuidados – boletim de vacinas.

– Plano de Cuidados – boletim infantil de juvenil.

– Plano de Cuidados – calculadora de risco.

– Registar agregado familiar para realização e marcação de consultas e pedidos de medicação.

– Comprovativo de presença.

– Testamento vital.

– Serviços informativos.

Resumo dos Serviços de Autoridade Tributária, no Espaço Cidadão – Balcão Único Municipal:

– Obter caderneta predial.

– Obter certidão de divida e não divida.

– Obter documento para pagamento de coimas.

– Declaração modelo 44 do IRS.

– Obter documento de dividas fiscais.

– Emissão de recibo eletrónico de quitação de rendas.

– Obter certidão de liquidação de IRS.

-Obter comprovativo de declaração de IRS.

– Obter documento comprovativo de imposto municipal sobre imóveis.

– Obter documento comprovativo para pagamento de imposto único de circulação.

– Preenchimento e entrega via internet da declaração Modelo 3 de IRS.

– Senha de acesso – 1ª vez.

– Senha de acesso – recuperação.

– E-Fatura – associação de receitas médicas às faturas.

– E-Fatura – consulta.

– E-Fatura – recolha de faturas.

– E-Fatura – validação de faturas.