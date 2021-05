ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO OFERECE DOIS NOVOS CURSOS PROFISSIONAIS

A Escola Secundária Viriato passa a oferecer, no ano letivo de 2021-22, os dois novos cursos profissionais: Técnico de Apoio Familiar e Apoio à Comunidade; Técnico de Instalações Elétricas. As propostas baseiam-se nas necessidades do mercado ao nível de profissionais com aquelas formações.

Atualmente, a escola tem 270 alunos matriculados no ensino profissional distribuídos pelos cursos profissionais de: Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Desporto, Técnico de Manutenção Industrial; Técnico de Informática, Técnico de Comunicação e Serviço Digital e Técnico Comercial.