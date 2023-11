Enfermeiros em Viseu marcam greves para dezembro

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) disse hoje que estão agendadas formas de luta para dezembro pela contagem do tempo de serviço no Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV).

“Vamos participar na greve do dia 10 de novembro e, para dezembro, se a situação não se alterar, já temos formas de luta, como greves aqui em Viseu”, adiantou o representante do Centro do SEP, Alfredo Gomes.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com os profissionais do CHTV, Alfredo Gomes reconheceu que desde o início das negociações, em 2018, tudo “está exatamente igual, ou pouco diferente”.

O sindicalista afirmou também que, com o conselho de administração do CHTV, “já não há mais diálogo, porque não há avanços”.

“O que nos revolta é que o Ministério da Saúde assumiu o compromisso de resolver algumas questões que as instituições interpretam de forma diferente e o que é certo é que estamos em 31 de outubro e ainda não avançou com essa clarificação”, acusou.

Em causa está a “contabilização de todos os vínculos para efeitos de progressão”, uma vez que “os enfermeiros que estavam noutras unidades hospitalares chegaram a Viseu e esses anos não contam para efeitos de carreira”.

Alfredo Gomes reconheceu que “outras unidades hospitalares já tiveram casos em tribunal”, por situações semelhantes, e que os “enfermeiros ganharam”, mas, “o tribunal é o último recurso, era preferível resolver a bem, porque a justiça também demora”.

Os enfermeiros exigem ainda “o pagamento dos retroativos a janeiro de 2018 e a contabilização do primeiro ano de início de funções, independentemente da data do seu início”.