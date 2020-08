Encontro transfronteiriço promove caminho que liga Braga a Santiago

A recém-criada Plataforma Berán no Caminho, que defende o “traçado original” do itinerário jacobeu que

liga Braga a Santiago de Compostela, anunciou esta quarta-feira, dia 5 de agosto, a realização de um

encontro de “caráter internacional e transfronteiriço” dedicado aos peregrinos.

“Uma comissão permanente está a organizar um evento anual chamado 'O Caminho em nós', que

promoverá o encontro internacional de peregrinos do Caminho da Geira e dos Arrieiros (ou Minhoto

Ribeiro)”, explica Abdón Fernández, porta-voz da plataforma e presidente da Associação do Caminho

Jacobeu Minhoto Ribeiro (ACJMR).

“O evento, ainda sem data marcada, consistirá num programa cultural, assente num projeto de caráter

transfronteiriço com Portugal e pondo em relevo a situação privilegiada de Berán como um ponto de

partida, pois está a 102 quilómetros de Santiago”, a distância mínima para os peregrinos a pé obterem a

Compostela, adianta Abdón Fernández.

Esta é uma das principais iniciativas da plataforma, constituída no sábado, dia 1 de agosto, com o “objetivo

de defender o itinerário que a ACJMR apresentou em 1 de abril de 2017 em Braga”. Está aberta à

participação de todas as associações ou pessoas individuais, e pretende ainda “defender e divulgar o

Caminho da Geira desde Beade pelo caminho real até Lebosende”

Neste sentido, “estão a desenhar-se diversas iniciativas, como abaixo-assinados, caminhadas e uma

campanha de divulgação nas redes sociais com t-shirts alusivas ao caminho”, refere o porta-voz.

A plataforma “convida todas organizações, associações e grupos de peregrinos a passarem por Berán como

gesto de apoio à manutenção do itinerário pela localidade, como está reconhecido pelo arcebispado de

Santiago de Compostela” desde 28 de março de 2019.

“Este traçado já é uma realidade, após o aval de suma importância dado pelo arcebispado, e está perto de

conseguir a oficialização pelas entidades civis”, pelo que “é importante valorizar e consolidar a passagem

de peregrinos por Berán”, salienta Abdón Fernández.

A Plataforma Berán no Caminho, promovida pela ACJMR, que defende um traçado semelhante ao proposto

pela Associação Codeseda Viva, já recolheu 225 assinaturas físicas e 190 digitais em defesa do “traçado

original” do caminho que liga Braga a Santiago, na distância de 240 quilómetros. A primeira edição de 100

t-shirts alusiva à passagem por Berán está praticamente esgotada. Esta campanha contará, em breve, com

outro tipo de artigos.

O Caminho da Geira e dos Arrieiros foi reconhecido pela Igreja no ano passado, quando o delegado de

peregrinações do cabido da Catedral de Santiago, o deão Segundo L. Pérez López, assinou um certificado

onde refere que o traçado cumpre "as condições de outros caminhos de peregrinação" e por isso "concede

a Compostela" a quem o percorrer. Está em curso o processo de homologação pelas entidades civis.

No ano passado foi percorrido por 367 peregrinos em 10 meses. A maioria partiu de Braga (227), seguindo-

se Castro Laboreiro (104), Entrimo e Ribadavia (com oito cada).

Os portugueses constituem o maior grupo (80%), havendo ainda registo da passagem de italianos, suíços,

franceses, brasileiros, polacos e holandeses.

Além dos peregrinos que receberam a Compostela (e, como tal, entraram nas estatísticas), a associação

Codeseda Viva considera que muitos outros o fizeram, apontando uma estimativa global de 850 pessoas.