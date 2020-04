Empresa de transportes Patinter tem cerca de 450 trabalhadores em ‘lay-off’

A empresa de transportes Patinter, que tem sede em Mangualde, no distrito de Viseu, colocou cerca de 450 trabalhadores em regime de ‘lay-off’ devido à crise provocada pela covid-19, disse hoje à agência Lusa o seu diretor, Pedro Polónio.

“Infelizmente, somos uma empresa que trabalha muito na área do transporte internacional e também muito com a indústria automóvel, que foi das mais afetadas”, explicou Pedro Polónio, lembrando que “a larguíssima maioria das fábricas de produção automóvel está ainda parada por toda a Europa”.

Neste contexto, “a forma mais inteligente de proteger os postos de trabalho” foi colocar trabalhadores no regime de ‘lay-off’.

“Caso contrário, estaria em causa a viabilidade da empresa”, explicou.

Pedro Polónio contou que, ao longo das últimas semanas, os trabalhadores foram parando gradualmente: “Uns foram trabalhando, outros foram parando, gozaram também algumas férias e agora deu-se a necessidade de entrarmos no regime de ‘lay-off’”.

“O ‘lay-off’ foi requerido pelo prazo dos 30 dias, sem prejuízo de parte ou a totalidade dos trabalhadores poderem vir a ser retirados deste regime quando as condições de trabalho assim o determinarem, ou seja, quando os nossos clientes nos pedirem trabalho que justifique a colocação dos camiões na estrada”, frisou.

Segundo o diretor da Patinter, mesmo neste contexto, a empresa continua com uma parte da frota a trabalhar, porque há setores de atividade que cobre “que nem sequer foram afetados”.

A Patinter Portugal tem perto de mil funcionários.

“Temos motoristas que não foram afetados, que fazem (transporte) nacional, distribuição alimentar e distribuição de contentores marítimos. Aí está tudo a andar o mais normal possível e há uma parte que está a andar também no (transporte) internacional. Mas é uma evidência que, não havendo trabalho para todos, não nos restou outra alternativa”, justificou.

