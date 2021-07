Ecopista de Vouzela inaugurada a 30 de julho

A Câmara Municipal de Vouzela vai inaugurar, na próxima sexta-feira, dia 30 de julho, ao final da tarde, a

ecopista de Vouzela.

Com uma extensão de cerca de 7 km, a obra resulta de um investimento de oitocentos e cinquenta e sete mil

euros financiado em meio milhão de euros pelo Turismo de Portugal, no âmbito do programa Valorizar, Linha

de Apoio à Valorização Turística do Interior.

Este troço irá ligar ao projeto intermunicipal da ecopista do Vouga (a decorrer) que por sua vez ligará à

ecopista do Dão, constituindo-se, no futuro, como a maior ecopista da Península Ibérica.

Este será um produto diferenciador para o concelho, que alia a prática desportiva e de bem estar ao turismo,

sendo fundamental para dinamizar o território e a sua economia local.

No mesmo dia, será também inaugurado o Pastel de Vouzela Museu, um investimento privado realizado

pelos proprietários da Casa Museu e da futura Casa das Ameias e igualmente promotores da Rota do Pastel

de Vouzella.

As inaugurações contarão com a presença de Carlos Abade, Vogal do Conselho Diretivo do Turismo de

Portugal e de Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional do Turismo Centro de Portugal.

Programa:

16h30 – Inauguração do Pastel de Vouzela Museu, com visita à Casa das Ameias

17h30 – Inauguração da Ecopista de Vouzela

– Caminhada inaugural (2 km)