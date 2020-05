Doentes e cuidadores lançam apelo à DGS no Dia Mundial da Esclerose Múltipla

Na semana em que se celebra o Dia Mundial da Esclerose Múltipla (EM), assinalado a 30 de maio, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM) lança um apelo à Direção Geral da Saúde para a necessidade de criarem normas de segurança para o regresso às consultas hospitalares e terapias complementares de tratamento.

É sabido que os hospitais são um elevado foco de contágio e como tal, a comunidade de EM tem receio do risco que corre nestas deslocações. “A pandemia Covid-19 levou à interrupção dos tratamentos e consultas hospitalares regulares por parte de muitas pessoas que vivem com EM. Estas rotinas têm de ser recuperadas com a maior urgência para que possamos retomar a nossa qualidade de vida. As pessoas com Esclerose Múltipla exigem ser tratadas com a centralidade que merecem neste estado de calamidade e como tal, apelamos às autoridades de saúde que definam normas de segurança para proteger os doentes e assegurar o normal funcionamento dos seus tratamentos.” afirma o Presidente da SPEM, Alexandre Silva.

Para assinalar o Dia Mundial da EM e tendo por base a campanha #MSConnect, desenvolvida em colaboração com membros do movimento global da MSIF (Multiple Sclerosis International Federation), a SPEM vai dinamizar um conjunto de iniciativas sob o mote “EM CASA ligados…” que visam preparar a comunidade de EM para a conetividade na nova era pós-COVID-19.

As iniciativas estendem-se até dezembro, altura em que se celebra o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla. Vão centrar-se no desenvolvimento de conexões sociais entre as pessoas que vivem com EM, na conexão consigo mesmo, no autoconhecimento, no autocuidado e na qualidade de vida. Vão desafiar as barreiras sociais que conduzem ao isolamento social e ao estigma associado à patologia. É uma oportunidade para defender a existência de melhores serviços, celebrar as redes de apoio e promover o autocuidado.

Alexandre Silva explica que “Através de uma abordagem inovadora e mais sustentável, todas as atividades que vamos implementar pretendem ser uma plataforma de encontro, partilha e aprendizagem sobre as temáticas mais relevantes para a comunidade da Esclerose Múltipla em Portugal, tendo como princípio o combate ao estigma de que as pessoas que vivem com EM não conseguem realizar os seus desejos mas também a colocação do doente no centro do Sistema de Saúde Nacional.”

Exclusivamente destinados a celebrar o Dia Mundial de Esclerose Múltipla, a SPEM destaca os seguintes eventos virtuais:

Sexta-feira, 29 de maio de 2020:

14:00 – EM’Lounge

14:45 – Conferência ligados EM’Segurança

18:00 – EM’Consulta de Sexualidade com a Dra. Vânia Beliz

Sábado, 30 de maio de 2020:

10:00 – EM’Workshop com Susana Mata e Pedro Marinho – “ReViver EM’Segurança com a COVID19”

15:00 – Lançamento do Canal SPEM by Youtube com a rubrica “Eu sou quEM sou !!”

16:00 – Sarau on-line – “EM’ Festa Rija”

Domingo, 31 de maio de 2020:

09:00 – Corrida/Caminhada Virtual Solidária pelos “Sintomas Invisíveis da Esclerose Múltipla”

16:00 – “Dar ar à EM” passeio EM’ Famílias e Amigos com concurso de Selfies

17:30 – “EM’Contacto com Paulo Gonçalves