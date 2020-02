Dia do Município de Vila Nova de Paiva e inauguração do Centro Social e Paroquial de Alhais

No dia 2 de Março, Vila Nova de Paiva celebra o Dia do Município, com cerimónias oficiais que assinalam os 122 anos da fundação do concelho.

As comemorações iniciam no dia 29 de fevereiro com a inauguração da exposição As Serras do Demo, de José da Costa, seguida de uma noite de fados de Coimbra, com o grupo Trinium, assinalando igualmente os 15 anos de cultura do Auditório Municipal Carlos Paredes.

No Dia do Município, 2 de Março, as cerimónias arrancam com o hastear da bandeira, sob a guarda de honra do corpo de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva.

Segue-se a sessão solene no Salão Nobre da Câmara Municipal, com a homenagem aos funcionários autárquicos pelos 15, 20 e 30 anos ao serviço do município, bem como uma homenagem póstuma ao funcionário falecido Armindo Almofala.

Na Igreja Matriz de Alhais será celebrada uma missa em memória dos autarcas e funcionários já falecidos, presidida por D. Jacinto Botelho, Bispo Emérito de Lamego, com a participação do Grupo Coral Encanto Vocal de Alhais.

No seguimento desta ocasião festiva, será inaugurado o Centro Social e Paroquial de Alhais, na presença da Secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes.