Estrada de acesso ao Piaget de Viseu deverá reabrir até início de junho

A estrada de acesso ao Instituto Piaget de Viseu, cortada há quase dois anos devido à empreitada da futura Área de Acolhimento Empresarial de Lordosa, deverá reabrir até ao início de junho, avançou hoje o presidente da autarquia.

No final da reunião da Câmara, Fernando Ruas (PSD) disse aos jornalistas ter indicação de que serão precisas “mais três semanas” para repor “a ligação que era normal e que não obriga os alunos” a fazerem um percurso mais longo.

O autarca explicou que a estrada está englobada na empreitada da primeira fase da criação da Área de Acolhimento Empresarial de Lordosa, uma obra que foi adjudicada por 4.529.098 euros e que teve início em julho de 2022.

Por causa desta empreitada – que tinha um prazo de execução de 364 dias – o trânsito foi desviado para vias alternativas, sobretudo pelas aldeias de Galifonge, Paço e Lustosa.

Em março, o presidente do campus de Viseu do Instituto Piaget, Paulo Alves, lamentou à agência Lusa o atraso na obra, que implica mais tempo de caminho para todos aqueles que o frequentam.

“Temos estado profundamente limitados no acesso a este campus. Tenho sentido que o presidente da Câmara continua empenhado, mas a verdade é que a estrada está fechada”, disse Paulo Alves.

A funcionar desde 1993, o Instituto Piaget de Viseu conta com uma comunidade académica de 600 pessoas.

Em julho de 2021, aquando do lançamento do concurso para a construção da primeira fase desta área empresarial, a então presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo (PSD), lembrou que o município definiu “como um dos seus eixos prioritários transformar o concelho num polo de atratividade de investimento, no domínio da competitividade empresarial”.

Conceição Azevedo considerou a Área de Acolhimento Empresarial de Lordosa “fundamental para a dinamização do norte do concelho, que poderá desta forma ver aumentada a oferta de emprego qualificado e a consequente fixação de pessoas”.

A empreitada incluía, por exemplo, infraestruturas hidráulicas, estação de tratamento de águas residuais, plano de acessibilidades, arquitetura paisagista, plano de segurança e saúde e plano de prevenção e gestão de resíduos.

Fernando Ruas disse ainda aos jornalistas que a autarquia pretende fazer um protocolo com o Instituto Piaget para usar a sua Aula Magna. Este espaço será requalificado para que possa ser usado pela comunidade, dinamizando a zona norte do concelho, onde se situa o campus (em Galifonge).

“É dois e um: vamos ajudar o Piaget a recuperar a Aula Magna e vamos ter mais um espaço disponível para indicar às instituições”, explicou.