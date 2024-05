Prisão preventiva para presumível assaltante de Carregal do Sal

Um homem de 28 anos foi detido pela “presumível autoria dos crimes de roubo, ofensa à integridade física qualificada e detenção de arma proibida”, informou hoje a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo uma nota de imprensa, a detenção ocorreu no sábado, num estabelecimento comercial de Carregal do Sal, distrito de Viseu, tendo a PJ agido em “estreita articulação” com a Guarda Nacional Republicana (GNR) local. “Na sequência de violentas agressões infligidas pelo suspeito ficou ferida uma funcionária, que, no momento do assalto, se encontrava no interior do estabelecimento, tendo necessitado de tratamento hospitalar”, refere a PJ.

O detido, já referenciado por crimes contra o património, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.