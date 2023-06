Dez grupos desfilam sábado na Avenida da Europa em Viseu

Dez grupos vão desfilar no sábado à noite na Avenida da Europa, em Viseu, durante as Marchas dos Santos Populares, mostrando as suas indumentárias e coreografias.

Algumas das marchas desfilam ao som da música “Viseu 900”, eleita a “Marcha Viseu 2023”, cuja autoria é de Tiago Miguel Gonzaga Videira, referiu a Câmara de Viseu.

Segundo a autarquia, “o primeiro fim de semana das Festas Populares de Viseu encerra da melhor forma, com as centenárias Cavalhadas de Teivas, que trazem o seu cortejo histórico às ruas da cidade no domingo” à tarde.

“Entre carros tradicionais e alegóricos, a comunidade de Teivas celebra os 900 anos do Foral de Viseu de D. Teresa e os ‘amores’ de Viseu, contando com a participação de 16 grupos. A célebre Dança da Morgadinha terá especial destaque no desfile, que celebra 370 edições”, acrescentou.

Programa Festas Populares 2023