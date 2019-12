Derrocada em Castro Daire eleva número de mortos para dois devido ao mau tempo

Proteção Civil elevou para dois o número de mortos registados hoje na sequência do mau tempo, somando ao caso do Montijo a morte de um homem em Castro Daire (distrito de Viseu), devido à derrocada de uma habitação.

A informação foi referida aos jornalistas pelo comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), na sede deste organismo, em Oeiras, no distrito de Lisboa.

A ANEPC tinha já dado conta da morte do condutor de um pesado que se despistou na sequência da queda de uma árvore em Canha, no Montijo, distrito de Setúbal. A vítima tinha 50 anos.

“Confirmamos os dois mortos, um no distrito de Setúbal, fruto de uma queda de árvore com um acidente rodoviário ‘a posteriori’, e a outra situação no distrito de Viseu, em Castro Daire, onde ocorreu uma derrocada numa habitação e houve uma vítima mortal”, adiantou Pedro Nunes.

Cinquenta e uma pessoas ficaram hoje desalojadas no continente português na sequência do mau tempo, acrescentou, indicando que os desalojados passaram para o atendimento dos respetivos serviços municipais de proteção civil e da Segurança Social, regressando às suas casas assim que possível.

Desde as 15:00 de quinta-feira a Proteção Civil contabilizou cerca de 4.200 ocorrências, sobretudo inundações e quedas de árvores, com o distrito do Porto a ser o mais atingido.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso vermelho emitido para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro até às 03:00 de sexta-feira devido à previsão de rajadas de vento fortes.

Segundo o IPMA, as rajadas de vento podem mesmo atingir os 140 quilómetros/hora nas terras altas.

O aviso vermelho emitido para os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Vila Real e Braga devido à chuva forte e persistente caiu às 21:00 de hoje.

Sob aviso laranja para precipitação, vento ou agitação marítima, que vigoram em diferentes períodos até sábado, vão estar os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.

De acordo com o IPMA, a intensidade do vento vai diminuir durante a madrugada de sexta-feira, mas a chuva vai persistir, devido aos efeitos da depressão Elsa