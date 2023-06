Delariva Viseu conquista ouro, prata e bronze no “Portugal Grand Slam 2023”

6 medalhas de ouro, 4 de prata e 2 de bronze é o balanço final da participação da Delariva Viseu na competição promovida pela Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro.

No passado sábado, dia 17 de junho, a equipa Delariva Viseu marcou presença, com uma delegação de doze atletas, no Pavilhão Municipal de Pedrouços (Porto) para o “Portugal Grand Slam 2023”, uma das mais importantes provas do calendário nacional de Jiu-Jitsu.

Nesta prova, realizada sob égide da Federação Portuguesa de Jiu-Jistu Brasileiro (FPJJB), a mais antiga equipa de Jiu-Jitsu de Viseu (fundada em 2011) viu os seus atletas subirem ao pódio por doze vezes, ao conquistarem seis medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze, numa demonstração da qualidade do trabalho desenvolvido no Pavilhão Municipal do Fontelo (Viseu).

No que concerne à classificação por equipas, a Delariva Portugal classificou-se no quinto lugar da geral e no terceiro lugar do quadro de Masters.

Nas palavras de um dos responsáveis da Delavira Viseu, Rui Martins, “Não podemos esconder a satisfação que temos com estes resultados, na medida em que eles são o mais claro indicador de que o Jiu-Jitsu praticado na nossa academia está cada vez mais forte”.

“Para uma equipa de Viseu, participar nos principais torneios e competir olhos nos olhos com equipas de todo País, conquistando de forma regular medalhas e classificações de destaque, é algo que muito nos orgulha”, concluiu o responsável.

Sem colocar em causa a participação noutros torneios, a próxima grande competição no horizonte da equipa é o “Nacional Open” promovido pela FPJJB, em dezembro.

A Delariva Viseu, é a referência entre as escolas de artes marciais de Viseu, no que concerne ao Jiu-Jitsu Brasileiro e está de portas abertas no Pavilhão Desportivo do Fontelo, contando com equipas de adultos e kids, num total de mais de 35 atletas de ambos os sexos, com treinos de segunda a sexta-feira.