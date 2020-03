Covid-19: Oito associações de futebol com suspensão total, Açores com normalidade

Oito associações de futebol distritais e regionais já suspenderam de forma total as competições devido à pandemia de Covid-19, enquanto outras estabeleceram limitações de acesso, com os Açores a manterem a normalidade.

As associações de futebol de Viseu, Algarve, Beja, Porto, Braga, Leiria, Aveiro e Viana do Castelo já anunciaram a suspensão total das competições, enquanto em Lisboa, Coimbra, Castelo Branco, Setúbal, Vila Real, Portalegre e Santarém estas vão decorrer, mas com limitações nos acessos.

Já nos Açores, as associações de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta decidiram manter as competições a decorrer com normalidade.

“As três associações dos Açores decidiram manter a normalidade por agora, mas vamos seguir todas as indicações do governo regional. Ainda não existem casos nos Açores, mas já informámos os clubes de todos os cuidados e procedimentos”, disse à Lusa Eduardo Pereira, presidente da Associação de Futebol da Horta.

As associações de Bragança, Guarda, Évora e Madeira têm reuniões agendadas ainda para o dia de hoje, de modo a que sejam tomadas decisões.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

Em Portugal, a DGS atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

O boletim divulgado hoje assinala também que há 83 casos a aguardar resultado laboratorial e 3.066 contactos em vigilância, um aumento face aos 667 divulgados na terça-feira.

No total, desde o início da pandemia, a DGS registou 471 casos suspeitos.

O Conselho Nacional de Saúde Pública está reunido hoje à tarde para discutir medidas de contenção do surto de Covid-19, incluindo a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.