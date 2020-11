Covid-19: Apenas 13,7% da população continental fora da lista de risco

Apenas 13,7% da população continental está fora das restrições decretadas pelo Governo, por residir nos 87 concelhos que não foram considerados de alto risco de contágio da covid-19, segundo contas da Lusa a partir de dados oficiais.

A partir das 00:00 de segunda-feira são 191 os concelhos que fazem parte da lista dos concelhos com alto risco de contágio de covid-19 aprovada pelo Governo na quinta-feira, com um total de 8.445.007 pessoas, 86,3% da população residente no continente, de acordo com as plataformas Eyedata e Pordata, a partir das estimativas mais recentes do Instituto Nacional de Estatística.

Para a lista de risco entram na segunda-feira 77 novos concelhos, com 1.473.249 residentes, e saíram hoje sete (Batalha, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Pinhel, São João da Pesqueira, Tabuaço e Tondela), com 77.792 habitantes.

Nos 114 municípios que continuam em risco desde a primeira vez que o Governo publicou esta lista residem 6.971.758 pessoas.

A partir das estimativas do INE, vivem nos 278 municípios do continente 9.789.403 habitantes, dos quais apenas 1.344.396 (13,7%) estão fora da lista de risco.

Leiria é agora a única capital de distrito que não está em alto risco de contágio, com a entrada de Coimbra, Évora, Faro, Portalegre e Viseu nesta nova atualização.

O Governo anunciou na quinta-feira que a partir das 00:00 de segunda-feira serão 191 os concelhos com restrições no âmbito das medidas de combate à covid-19.

Em termos gerais, estes 191 concelhos terão restrições à circulação entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana e entre as 13:00 e as 05:00 aos fins de semana.

Nos fins de semana, o comércio encerrará a partir das 13:00 e abrirá a partir das 08:00 (exceto farmácias, clínicas e consultórios, estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200 metros quadrados e bombas de gasolina).

Os restaurantes, a partir das 13:00 só podem funcionar através de entrega ao domicílio.

Reavaliada a cada 15 dias pelo Governo, a lista de concelhos com risco elevado de transmissão da covid-19 é definida de acordo com o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) de “mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias”, e considerando a proximidade com um outro concelho nessa situação e a exceção para surtos localizados em municípios de baixa densidade.

Os dados demográficos coligidos pelas plataformas ‘Eyedata” e ‘Pordata’ referem-se à mais recente atualização das estimativas anuais da população residente em Portugal do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicada en 15 de junho deste ano e relativa a 2019.

A lista dos 191 concelhos pode ser consultada em https://covid19estamoson.gov.pt/novas-medidas-para-concelhos-de-risco-elevado/.