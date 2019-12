CONTAGEM DECRESCENTE PARA O NATAL JÁ SE FAZ SENTIR NO CONCELHO DE NELAS

No fim de semana passado foi dado o pontapé de saída para que todos os munícipes do

Concelho pudessem usufruir de um Feliz Natal. Desde a passagem do circo pelos

Agrupamentos de Escolas do Concelho, a inauguração das luzes natalícias, até ao Mercado

de Natal foram muitas as propostas apresentadas para VIVER esta quadra natalícia com

muita alegria.

Com animação de rua em todas as localidades foi dado o mote para que todos pudessem

participar nas festividades do programa que a autarquia preparou – DÃO NATAL 2019 – este

ano celebrado no Mercado Municipal de Nelas. Lá estiveram artesãos de todo o Concelho

para dar a conhecer os seus trabalhos inspirados nesta época, e também a tradicional

doçaria para a mesa de Natal.

A Escola Municipal de Musica e os Coros da Universidade Sénior puxaram para si a

responsabilidade da animação musical, e espaço ainda, com já vem sendo hábito, para a

oferta desportiva com a Caminhadas Dão Natal.

Insufláveis, pinturas faciais, animação teatral com o estranho Mundo de Jack, e teatro

infantil com o espetáculo “Pré-Natal” fizeram as delicias dos mais pequenos!

No decorrer do programa houve ainda espaço para proceder à entrega de uma pequena

lembrança aos novos habitantes do concelho e ás suas famílias que se traduziu por um

numero total de 86 bébes, nascidos entre junho 2018 a 31 outubro 2019, com o Processo de

Incentivo à Natalidade, formado e aprovado em reunião de Câmara.

Com os dias frios a fazerem-se sentir no Concelho, durante o passado fim de semana ficou

muito mais quente e já em contagem decrescente para o Natal!