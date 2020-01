Concurso Nacional de Leitura a decorrer na Biblioteca Municipal de Oliveira de Frades

No próximo dia 22 de janeiro, realiza-se mais uma edição do Concurso Nacional de

Leitura, fase escolar / municipal, pelas 14h00, no auditório da Biblioteca Municipal de

Oliveira de Frades.

Esta iniciativa é promovida pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades em

parceria com o Município de Oliveira de Frades (Biblioteca Municipal) e visa estimular

o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão do leitor.