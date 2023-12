Concerto de fim de ano transferido para Pavilhão do Multiúsos de Viseu

A Câmara Municipal de Viseu anunciou que as festividades da passagem de ano organizadas pelo município vão realizar-se no interior do Pavilhão Multiúsos, junto do espaço do Campo de Viriato, devido às previsões meteorológicas.

Segundo uma nota de imprensa, “tendo como objetivo o conforto e segurança de todos os participantes, o município decidiu antecipadamente mudar o local do evento, garantindo que a celebração ocorra sem contratempos relacionados com a meteorologia”.

Assim, José Cid atuará no Pavilhão Multiúsos, pelas 22:30 e os DJ Overule e André Flor também farão parte da programação no mesmo local, a partir das 00:30 e das 02:00, respetivamente.

“Exceção para o espetáculo pirotécnico musical à meia-noite, que se realiza no exterior, junto ao espelho de água. A praça de alimentação estará localizada no exterior do Pavilhão Multiúsos, junto às entradas do local”, esclareceu.