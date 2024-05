EN16 em Viseu reaberta ao trânsito após despiste de moto quatro

A Estrada Nacional 16 (EN16) em Mozelos, Viseu, reabriu ao trânsito, após o despiste de uma moto quatro que provocou uma vítima mortal, um homem de 74 anos, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), a EN16, que liga Viseu e São Pedro do Sul, reabriu ao trânsito por volta das 13:00, depois do despiste de uma moto quatro ter provocado o corte da via, cerca das 11:00.

Do acidente resultou uma vítima mortal, um homem de 74 anos, cujo óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Viseu, disse à agência Lusa o comandante em suplência dos Bombeiros Sapadores de Viseu, Rui Nogueira.

Durante cerca de duas horas, referiu a GNR, o trânsito foi desviado pela variante de Mozelos, que dá acesso à A24, no concelho de Viseu.

O Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil disse que o alerta foi às 10:59 e para o local deslocaram-se 21 operacionais, apoiados por 10 veículos, dos bombeiros voluntários e sapadores de Viseu, dos voluntários de Santa Cruz da Trapa, do concelho de São Pedro do Sul, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).